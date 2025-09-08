Charles Lafortune partage une très belle photo de son garçon

Ce week-end, la famille Prégent-Lafortune était de passage dans la Vieille Capitale.
Charles Lafortune a d'ailleurs partagé une photo de son grand garçon - qu'il surnomme « le penseur » - devant le Château Frontenac.
La maman, Sophie Prégent, nous a aussi récemment parlé de son garçon en ces termes.
Précisons que Mathis aura 24 ans au mois de décembre.