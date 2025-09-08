Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Charles Lafortune partage une très belle photo de son garçon

La famille était de passage à Québec.

Image de l'article Charles Lafortune partage une très belle photo de son garçon
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, la famille Prégent-Lafortune était de passage dans la Vieille Capitale.

Charles Lafortune a d'ailleurs partagé une photo de son grand garçon - qu'il surnomme « le penseur » - devant le Château Frontenac.

Voyez le joli cliché au bas de l'article.

Rappelons que Charles nous a récemment donné des nouvelles de son fiston, qui a fait un petit voyage sans ses parents cet été. Lisez le tout ici.

La maman, Sophie Prégent, nous a aussi récemment parlé de son garçon en ces termes.

Précisons que Mathis aura 24 ans au mois de décembre.

Mentionné dans cet article

Photo de Charles Lafortune
Charles Lafortune
Photo de Sophie Prégent
Sophie Prégent

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18