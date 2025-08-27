Charles Lafortune nous parle de l'été de son fils Mathis

Rencontré mardi lors du lancement de TVA, Charles Lafortune nous a parlé de ses nombreux projets professionnels, ainsi que de son été.

« On a eu comme 12 jours de vacances », indique le producteur, très occupé.

« On est allé en France. Je n'étais pas allé à Paris depuis que j'avais 15 ans. C'était bien le fun, on a loué un hôtel là. Puis, on a loué un Airbnb en Bourgogne. C'était tellement beau! J'ai aimé apprendre sur le vin, comment ça marche et tout », nous confie-t-il.

Le grand Mathis n'a pas voyagé avec ses parents cette année.

Il est allé avec deux éducatrices à Moncton. Il est allé à la plage. Il était super relax.

« On se regardait moi et ma blonde et on se disait : "des fois, il doit être tanné d'être avec ses parents..." ».

Il ajoute : « Ils sont partis deux personnes autistes, lui et un gars qui est dans sa classe, avec qui il fait des répits. Ils sont partis huit jours. Après, ils sont revenus au Québec et ils ont passé deux jours à Tremblant. Après ça, l'éducatrice Mélanie, qui s'occupe de Mathis depuis qu'il a deux ans et demi, qui était là avec lui là-bas, elle est revenue chez nous, le temps que nous, on revienne. »

« On a complètement décroché », précise l'animateur de La voix.

Il s'agit d'une bonne période pour Mathis. D'ailleurs, la maman Sophie Prégent nous donnait des nouvelles encourageantes de sa santé récemment. Apprenez-en plus ici.