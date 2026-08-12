Charles Lafortune ne ressemble plus à cela

Charles Lafortune arborait la même coupe de cheveux depuis longtemps, mais voilà qu'il se présente cette semaine sur ses réseaux sociaux avec une nouvelle tête.

En effet, pour le tournage de l'émission Coups de food, il apparaît la tête rasée. Est-ce pour un rôle? L'animateur de La voix retournera-t-il bientôt au jeu? À suivre!

Chose certaine, cette nouvelle coiffe lui va à ravir!

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que bien que Charles Lafortune se fasse plus discret dans nos écrans, cela ne signifie pas pour autant qu'il manque de boulot, au contraire! Charles produit plusieurs séries télévisées à travers la compagnie Pixcom, dont il est le vice-président. On parle notamment d'Alertes, Indéfendable, Masterchef Québec, 24 en 24 et la nouveauté Prescott.

Il est aussi très actif au sein de la Fondation Autiste & majeur, dont il est le vice-président et administrateur. D'ailleurs, son fils Mathis posait récemment pour souligner l'un des succès de la fondation. Voyez la photo ici.

Charles a dévoilé certains arrêts qui seront au programme de son Coups de Food, soit Le Bar à Croissant Jamie Ristorante, Canons restaurant et Le coureur des bois, tous à Beloeil. Nous pourrons découvrir le résultat de cette tournée gourmande bientôt à l'écran.