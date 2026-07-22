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Changement de look pour Mylène St-Sauveur

Une nouvelle tête qui lui va à merveille!

Image de l'article Changement de look pour Mylène St-Sauveur
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mylène St-Sauveur est souvent apparue dans nos écrans avec de longs cheveux brun foncé, mais celle-ci a récemment subi une transformation capillaire. Elle arbore désormais une chevelure frisée rousse.

La comédienne Gabrielle Fontaine, interprète de Passe-Carreau, a récemment souligné la nouvelle ressemble physique avec son amie.

« Fake c'est quand qu'on joue des soeurs à l'écran? », a-t-elle lancé en partageant un selfie de sa consoeur et elle. Voyez sa publication au bas de l'article.

Nous avions aussi croisé Mylène sur le tapis rouge de La pièce qui tourne mal où elle affichait fièrement sa nouvelle tête. Voyez notre photo ci-dessous.

Nous pourrons voir la comédienne cet automne dans la suite de la sixième saison d'Alertes à TVA. Rappelons que Pixcom développait une série dérivée centrée sur son personnage, mais le projet semble désormais abandonné. Les détails ici.

Mylène s'est aussi illustrée en tant qu'autrice ces dernières années. Elle a écrit le livre pour enfants Babou, directement inspirée par sa fille Françoise. Voyez une photo mère-fille ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Mylène St-Sauveur
Mylène St-Sauveur

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