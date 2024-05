Cette semaine, sur ses réseaux sociaux, la comédienne Samantha Fins (voir sa photo ici), qu'on peut voir dans STAT, dévoile qu'elle vivra bientôt une transformation pour aider les personnes en situation d'itinérance.

Ainsi, elle demande à ses abonnés des dons, puisqu'elle souhaite amasser un certain montant avant de voir ses jolis cheveux rasés pour la bonne cause.

Elle indique dans une story sur Instagram : « Je rase ma tête si on atteint le 10 000 $! Et la personne qui fera le plus grand don aura l'honneur de me raser les cheveux en direct. Aidez-moi à atteindre ce 10 000 $ »

Elle écrit aussi : « Aidez-moi à atteindre 10 000 $ pour soutenir les personnes en situation d'itinérance!

Je m'engage à raser ma tête pour cette cause, et la personne qui fera le plus grand don aura l'honneur de me raser les cheveux EN DIRECT! 😱😱😱😱😱😱😱

Chaque don compte et fait une différence. Rendez-vous sur mon GoFundMe pour contribuer et partager cette initiative avec vos amis.

Ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci pour votre soutien ! »

Voilà qui est très courageux de sa part et tellement bienveillant!

Le lien pour son GoFundMe est ici. Elle cumule déjà près de 2000 $ en dons. Et que ça continue!

Rappelons que nous pourrons voir la comédienne aux côtés de Michel Charette dans une nouvelle comédie. Découvrez de quoi il s'agit ici.

Nous pourrons bien sûr la retrouver dans la 3e saison de STAT, à Radio-Canada dès cet automne! Nous sommes impatients d'en savoir plus sur son personnage et son lien mystérieux avec la nouvelle infirmière en chef jouée par Martine Francke. On en discutait ici.