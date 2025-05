Ce populaire duo de Révolution s'illustre auprès d'une ex-candidate de La Voix

Depuis sa parution à Révolution, dans la première saison de la compétition, Yoherlandy a su captiver le public québécois par son indéniable talent. Puis, il s'est de nouveau démarqué lors de son retour à l'émission, l'automne dernier, alors que des recrues affrontaient les étoiles des précédentes éditions.

Pour l'occasion, celui-ci avait décidé de s'unir à Yelda Del Carmen. La paire avait étonné par ses propositions uniques et sa sensibilité artistique. On se souviendra longtemps de cette prestation. Bien que Yoherlandy et Yelda n'aient pas remporté la saison, ceux-ci ont choisi de poursuivre leur collaboration, comme en témoigne une prestation récemment relayée sur les réseaux sociaux.

Par l'entremise d'une publication sur Instagram, la chanteuse Rita Tabbakh (photo ici), qui avait accédé aux demi-finales de La Voix en 2014, a levé le voile sur une parcelle très touchante de sa vie, qu'elle a décidé de révéler au moyen de la chanson « Je me suis perdue ».

Elle écrit :

« ❤️‍🩹 Chaque visionnement compte 🙏🏻 Si je choisis aujourd'hui de lever le voile sur une expérience personnelle douloureuse, c'est pour faire œuvre utile ✨

Je vous présente le vidéoclip de ma chanson Je me suis perdue, mettant en vedette @yoherlandy et @yeldadelcarmen, les danseurs étoiles de l’émission Révolution. En partageant mon histoire, je veux offrir de l’espoir aux trop nombreuses femmes victimes de violence psychologique et/ou physique; leur donner la force de se choisir… même après s’être perdues. »

L'artiste explique ensuite que pour chaque visionnement, 0,50$ sont remis à la fondation de l'Alliance des Maisons d'Hébergement de 2e étape, qui soutient les femmes victimes de violence. Quand l'art se met au service de la société, ça donne lieu à de touchants moments essentiels, comme celui-ci. Gageons que le duo de Yoherlandy et Yelda n'a pas fini de faire oeuvre utile, en se servant de la danse.

