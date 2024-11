Ce duo arrache tout sur son passage à Révolution

Pour la troisième et dernière partie du Défi des maîtres, ce dimanche à Révolution, les danseurs devaient porter une attention particulière à leur créativité. Cet aspect de leur vocabulaire de danse devait effectivement être irréprochable et témoigner d'une belle innovation.

On peut dire que le duo formé de Yelda Del Carmen et Yoherlandy Garcia a relevé le défi avec brio, en présentant un numéro délicieusement complexe et mémorable. Sur la musique de « Hammers », la paire de danseurs étoilés, qui unit deux favoris des précédentes éditions de l'émission, a cassé la baraque. Leur prestation a témoigné d'un rare abandon de la part de Yoherlandy, laissant l'artiste cubaine diriger le numéro. Avec les saisissants jeux de lumière et les partitions qui virevoltaient dans tous les sens, leur performance restera assurément marquée dans les mémoires. Voyez une photo au bas de cet article.

Les maîtres étaient eux aussi remplis d'admiration pour le duo, amenant même Lydia Bouchard à s'exclamer :

« Pour moi, ça, c'est un numéro de finale. »

De son côté, Mel Charlot a souligné l'intelligence du partenariat, l'innovation avec laquelle Yoherlandy et Yelda se sont exprimés sur la scène. En vertu des efforts qu'ils ont déployé, ceux-ci ont obtenu l'impressionnante note de 95, leur permettant d'accéder directement à la ronde des finales.

Les téléspectateurs ont d'ailleurs été nombreux à commenter l'exploit du duo :

« C’était magnifique ! Ça va être difficile la finale ! »

« Ce duo la a aucun bon sens!!! Jespere quils danserons tout les 2 ensemble dans l'Ultime tournée de revolution, les etoiles!! Je veut les voirs danser en vrai 😮❤️ »

« Quelle magnifique prestation!! Ils sont vraiment une catégorie à part 🫶 »

C'est un véritable tour du chapeau pour Yohe et Yelda, qui impressionnent à chaque apparition. Il nous tarde de voir la suite de leur parcours! En outre, la semaine prochaine, l'étape des finales s'amorcera, alors que les prestations risquent, plus que jamais, d'être renversantes.

La compétition Révolution est diffusée le dimanche à 19 h 30, sur les ondes de TVA.