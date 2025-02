Il n'y aura pas de Révolution à TVA cet automne : Le diffuseur s'explique

TVA a fait plusieurs annonces par rapport à sa programmation de l'automne 2025 ce lundi.

Masterchef Québec aura une émission le dimanche soir (tous les détails ici), et Chanteurs masqués changera de format, mais restera à l'horaire.

Mais nous nous sommes demandé ce qui allait advenir de Révolution, la compétition de danse qui était présentée les dimanches soirs à 19 h.

TVA nous répond ceci : « Forts de l’immense engouement suscité par six saisons où des centaines de danseurs étoiles ont brillé dans des performances de haut calibre jamais vues à la télévision, Québecor Contenu et Groupe Fair-Play confirment leur intention de continuer à faire évoluer le concept du variété Révolution, entièrement créé par nos équipes pour le plus grand plaisir des Québécoises et des Québécois de toutes les générations. Alors que s’amorce la tournée Révolution Les Étoiles à travers le Québec, tournée qui s’est d’ailleurs mérité un billet d’or pour avoir déjà franchi le cap des 50 000 billets vendus, Québecor Contenu s’affaire à concevoir la prochaine mouture bonifiée de la marque Révolution qui rejoint des millions de téléspectateurs année après année. D’autres nouvelles seront communiquées prochainement à ce propos. »

Ainsi, on peut en comprendre qu'il n'y aura pas de 7e saison de Révolution à l'automne 2025, mais que TVA n'a pas abandonné le concept pour autant. Le réseau espère ramener l'émission dans une version améliorée prochainement.

Nous espérons de tout coeur que cette plateforme, qui met brillamment en lumière les danseurs les plus talentueux du Québec, sera effectivement de retour. Ce serait bien dommage de voir ce concept original s'éteindre sous le poids de la crise des médias...

Vous pouvez consulter toutes les dates de la tournée Révolution Les Étoiles ici.