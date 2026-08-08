Ce populaire comédien fera son retour aux Fantastiques cet automne

Dans quelques semaines seulement, l'émission du retour à la maison favorite des Québécois fera son retour sur les ondes de Rouge. À nouveau cette année, Véronique Cloutier et ses précieux collaborateurs - les Fantastiques - enjoliveront nos retours à la maison, dans une ambiance décontractée et pleine de joie.

Ce que les auditeurs attendent chaque année, et avec raison, c'est le dévoilement des nouveaux visages qui viendront pimenter l'émission avec des apparitions tout au long de la saison. Cette nouvelle saison ne risque pas de faire exception, alors que nous connaissons d'ores et déjà l'identité d'un nouveau collaborateur... et c'est un revenant! En effet, Rémi-Pierre Paquin fera son grand retour radiophonique à Véronique et les fantastiques, après avoir renoncé à son poste avant la saison précédente. Ce dernier avait alors évoqué qu'il s'agissait d'un départ causé par des impératifs d'horaire et au fait qu'il ne pouvait pas respecter le nombre minimal de présences à l'émission. Nous sommes heureux de le revoir, lui qui a été derrière plusieurs moments mémorables au micro.

Sous la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir en bas de cet article, les auditeurs se montrent plus qu'enchantés à l'idée de retrouver Rémi-Pierre aux Fantastiques, saluant la décision de la chaîne, précisant qu'il s'agissait de « la meilleure des nouvelles ». Qui plus est, nous avons hâte de voir si de nouveaux collaborateurs viendront se greffer à l'équipe en place. Nous aurons la réponse au cours des prochaines semaines!

Ayant quitté le Boost à la fin du printemps dernier, Rémi-Pierre Paquin se retrouve avec un horaire moins chargé, lui permettant d'accepter différents mandats. C'est dans cette optique que nous aurons le plaisir de le découvrir avec un nouveau personnage dans STAT. On en parlait ici.

Rappelons qu'un collaborateur de longue date a quitté les Fantastiques, tout récemment. Les détails ici.

Véronique et les fantastiques reprendra sur les ondes de Rouge dès le 24 août prochain, à compter de 15 h 55.