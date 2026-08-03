Un collaborateur important de Véronique et les Fantastiques quitte son poste

Les fidèles auditeurs de Véronique et les Fantastiques connaissent bien l'équipe de l'émission, même les collaborateurs qui travaillent davantage dans l'ombre.

Le metteur en ondes Marc-André Hamel, rapidement surnommé Ti-Chat par Véro et son entourage, était devenu un personnage important de l'émission du retour à la maison de Rouge.

Malheureusement, celui-ci ne sera pas de retour en août pour la nouvelle saison.

« En 2023, À l’âge de seulement 21 ans, on m’a offert une opportunité incroyable de réaliser une émission aussi prestigieuse au Québec : Véronique et les Fantastiques. Au début, je croyais que c’était une blague, mais j’ai sauté sur l’opportunité malgré le stress que ça m’apportait au tout début », dit-il d'abord.

Puis, il ajoute : « Malheureusement, j’ai appris durant l’été que l’aventure se terminait. Sachez que ce n’est pas ma décision ni celle de mon équipe, mais je la respecte à 100%. Je veux remercier Véro pour sa confiance, ainsi que Jonathan, Félix et Dominique. Des collègues en or qui ont toujours cru en moi. Les fantastiques ont toujours été des amours envers moi. Je vais m’ennuyer des fous rires avec eux et ce sont des souvenirs que je vais garder tout au long de ma vie. Cependant, je reste dans le monde de la radio. Un nouveau défi s’offre à moi ! Bien hâte de vous partager le tout dans les prochaines semaines. ❤️ »

Véronique Cloutier a commenté la publication de son collègue : « Mon ti-chat! Une machine! Un collègue qui prend tout tellement à cœur, qui donne tout chaque jour! Merci pour tout, ça été un bonheur et un honneur! Ça ne fait que commencer pour toi ✨🥲💕🤗 xxxxxx ».

De nombreux Fantastiques ont aussi pris la parole pour remercier Marc-André pour son professionnalisme et son dévouement.

On souhaite bonne chance à Marc-André Ti-Chat dans la suite de sa carrière!