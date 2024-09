Ce chanteur américain rend hommage à Lise Dion

Cette semaine, le chanteur country américain Dave Fenley a rendu un bel hommage à l'humoriste Lise Dion sur ses réseaux sociaux.

Il écrivait ceci : « Pour mes amis américains, la femme sur cette photo ne vous est peut-être pas familière, mais laissez-moi vous assurer une chose… elle a changé ma vie. @lisedion.officiel est la raison pour laquelle j’ai cette nouvelle vie incroyable et ma carrière au Québec. En plus d’être l’une des femmes les plus drôles, elle a aussi un cœur de phénix et plus de générosité que quiconque que je connaisse. Je t’aime, mon amie. #sincere #thankyou »

Voyez sa touchante publication au bas de l'article.

Touchée, Lise a répondu ceci à son ami : « Wow!!!Think you for this beautiful messages! ».

On se rappellera que Lise Dion avait invité l'artiste à son En direct de l'univers en 2022 afin de le faire découvrir au public québécois. Elle est ensuite devenue sa productrice de spectacles. On peut dire qu'elle a eu du flair, puisque Dave Fenley a vendu plus de 30 000 billets dans la province au cours de la dernière année. Celui-ci enregistrera même un album live au Cabaret du Casino de Montréal en novembre prochain.

