Catherine Brunet pose avec son nouvel amoureux et son ancien conjoint connus sur un tapis rouge

Catherine Brunet tient la vedette du nouveau film de Francis Bordeleau, Anna Kiri.

Elle a donc foulé le tapis rouge de la première mondiale du thriller à l'Université Concordia, dans le cadre du Festival Fantasia, jeudi soir.

L'actrice était accompagnée de son nouvel amoureux, l'acteur Émile Ouellette, mais son ancien conjoint, Antoine Pilon, a décidé de prendre la pause avec les tourtereaux.

On ne peut pas dire que la jeune femme n'entretient pas de bonnes relations avec ses ex!

Voyez la photo du trio au bas de l'article.

Émile Ouellette a joué un petit rôle dans Sorcières et on a aussi pu le voir dans De Pierre en fille, mais il sera bientôt beaucoup plus présent sur nos écrans alors qu'il apparaîtra dans Anticosti et la très attendue série Indomptables à TVA.

Dans Anna Kiri, Catherine incarne une délinquante juvénile qui commet de petits larcins avec son frère et ses amis. Elle s'épanouit en racontant son histoire dans un journal. À la suite d'un vol raté, un professeur de littérature trouve le journal d'Anna et ceci devient pour elle une opportunité de se prendre en main et de changer de sa trajectoire de vie. Elle réalisera, par contre, rapidement que le prix à payer pour changer le cours de son existence est élevé.

Anna Kiri prendra l'affiche le 26 septembre dans les cinémas.