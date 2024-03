Bonne nouvelle pour Sophie Prégent et Charles Lafortune

Charles Lafortune et Sophie Prégent étaient de passage à Québec jeudi afin de participer à l'ouverture d'un nouvel Espace Autiste et Majeur, dans lequel se tient le Projet Libellule. Celui-ci est une initiative de l'organisme Intégration TSA qui offre de l'accompagnement et des activités socioprofessionnelles pour les adultes autistes, leur permettant de s'épanouir après 21 ans.

« Si tous les projets ressemblent à celui-là, ce ne sera pas dur d'aller investir dans les régions parce qu'il y a un dynamisme évident », indique Charles Lafortune, vice-président de la Fondation Autiste et Majeur.

Ce qui a particulièrement touché le couple dans le Projet Libellule, c'est le fait que les fondateurs sont, pour la plupart, des parents d'enfants autistes. « C'est sûr que nous, de façon organique, ça nous plaît », indique la présidente, Sophie Prégent. « Ce n'est pas des institutions, ce sont des parents, des gens qui se donnent. Ça ressemblait beaucoup à notre fondation. »

Les deux artistes philanthropes sont bien placés pour comprendre cette réalité. « C'est la croix et la bannière, c'est la bataille pour avoir un service. C'est d'avoir à répéter constamment les mêmes choses, réexpliquer il est à quel niveau dans son processus d'évolution, il fait-tu ci, il fait-tu ça... Aller demander des services, être sur des listes d'attente... »

D'autres Espaces Autiste et Majeur seront ouverts à travers le Québec prochainement. Ceux-ci répondront toujours à l'une ou plusieurs des missions de la Fondation, soit le pan socioculturel, l'intégration au travail ou la facette scolaire. Charles et Sophie souhaitent « créer un réseau d'Espaces Autiste et Majeur » afin que les différents Espaces s'entraident pour améliorer leurs services et l'efficacité de leurs interventions.

Dans la série documentaire Autiste, le commencement, qui sera présentée à TVA dès le mois le juin, les téléspectateurs pourront découvrir des images de l'ouverture du premier Espace Autiste et Majeur, à Montréal. Apprenez-en plus sur la série ici.