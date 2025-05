Bonne nouvelle pour Jean-Philippe Wauthier et son équipe

C'est ce vendredi qu'était présentée sur les ondes d'ICI Première la dernière émission de la saison de La journée est (encore) jeune. Pour ce faire, Jean-Sébastien Girard, en remplacement de Jean-Philippe Wauthier, recevait notamment à son micro Olivier Niquet, Pierre Brassard et Rebecca Makonnen.

En toute fin d'épisode, Jean-Sébastien a annoncé LA bonne nouvelle que les auditeurs attendaient tous, soit le retour de l'émission dès l'automne prochain! Pour une 4e saison, Jean-Philippe Wauthier et ses collaborateurs auront donc à nouveau la mission d'égayer nos débuts d'après-midi, avec tout l'humour et la pertinence qu'on leur connaît. En ces temps incertains, cette émission apparaît comme une véritable bouffée d'air frais pour le fidèle public. Rappelons qu'en 2022, La soirée est (encore) jeune avait tiré sa révérence après 10 saisons en ondes, avant de devenir la proposition quotidienne que l'on connaît aujourd'hui. Cet automne, cela fera donc 14 saisons que Jean-Philippe et ses acolytes sont en ondes, et leur succès ne démord pas!

Mentionnons qu'en raison de sa pause professionnelle, nous ne savons pas si Jean-Philippe reprendra les rênes de son émission dès que celle-ci sera de retour, en août prochain. Nous lui souhaitons évidemment tout le repos dont il a besoin avant de reprendre le flambeau. Quoi qu'il en soit, au cours des dernières semaines, l'animation a été assurée avec brio par Jean-Sébastien, qui a rapidement su trouver ses aises dans le fauteuil de l'animateur. Vous pouvez rattraper les précédents épisodes en cliquant ici.

Ce dernier pourra d'ailleurs poursuivre sur sa lancée dès le 2 juin prochain, alors qu'il assurera en remplacement l'animation des quotidiennes de Bonsoir bonsoir!. Bien que l'annonce ait suscité une foule de réactions positives, Jean-Sébastien a annoncé d'emblée qu'il ne pourra pas animer le populaire talk-show tout l'été. Découvrez pourquoi dans cet article.

Bonsoir bonsoir! est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.