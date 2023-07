Beaucoup de stars à la première du film Le temps d'un été

Ce lundi 10 juillet avait lieu la première montréalaise du film Le temps d'un été, à la Place des Arts de Montréal.

Pour l'occasion, tous les artistes du film s'étaient déplacés, qu'on pense à Élise Guilbault, Patrice Robitaille, Guy Nadon, Pierre Verville, Sébastien Ricard, Martin Dubreuil, Marc-André Leclair et plusieurs autres.

Plusieurs invité.e.s de marque étaient également de la fête.

Vous pouvez voir nos photos prises sur le tapis rouge ci-dessous.

Dans Le temps d'un été, Patrice Robitaille incarne Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, que vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd'hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu'il n'arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l'évidence : il devra fermer le lieu. Comme un appel de la Providence, il hérite d'une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d'y emmener avec lui une bande de sans-abri, des hommes et des femmes qui, tout comme lui, ont besoin de vacances...

Le long métrage est réalisé par Louise Archambault d'après un scénario de Marie Vien.

Le film prendra l'affiche partout au Québec ce vendredi 14 juillet.

À noter que sur ce tapis rouge, nous avons pu voir la comédienne Mylène St-Sauveur (Alertes) dans une rare sortie avec son amoureux, que vous connaissez peut-être de Salut Bonjour cet été.