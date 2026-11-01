Audrey Morissette fait une importante mise au point sur sa vie de couple

En 2024, Audrey Morissette participait à la deuxième saison de Survivor Québec et y rencontrait rien de moins que l'homme de sa vie, le maire d'Amos Sébastien D'Astous. Ce dernier a occupé ses fonctions une dizaine d'années, avant d'être élu comme député tout récemment, sous la bannière du Parti Québécois.

Il a depuis été assermenté en tant que Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, une fonction qui, on le devine, a poussé plusieurs internautes a questionner la principale intéressée quant aux nouvelles fonctions de son conjoint.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, à voir en bas de cet article, Audrey confirme l'arrivée d'un nouveau chapitre dans sa vie et en profite pour dresser le portrait de sa réalité actuelle.

« Une petite mise au point… ou plutôt, une précision sur cette nouvelle réalité qui s’installe dans ma vie. Oui, je suis aujourd’hui la conjointe d’un ministre. Mais je suis surtout tombée amoureuse de Sébastien bien avant qu’il le devienne. Et si la politique fait maintenant partie de mon quotidien d’une façon beaucoup plus présente, elle ne définit pas à elle seule qui je suis. Je m’intéresse énormément à la politique. J’ai mes propres convictions, mes propres opinions et mon propre regard sur les enjeux de société, indépendamment du parti que représente mon conjoint. Il m’arrivera de prendre position publiquement, lorsque je me sentirai suffisamment informée pour le faire et que certains enjeux viendront particulièrement me toucher, m’interpeller ou rejoindre mes valeurs.

Parce que je crois profondément qu’avant de donner son opinion, il faut prendre le temps de s’informer, de comprendre les nuances et, surtout, d’être capable de se forger son propre jugement. Je ne commenterai pas systématiquement chaque enjeu, chaque controverse ou chaque débat public. Et je n’ai pas à le faire.

Je suis aussi une femme, une maman, une enseignante, une entrepreneure dans l’âme, une amoureuse de la culture, de la mode, des belles découvertes et des petits plaisirs de la vie. J’ai mes passions, mes intérêts, mes projets et mes opinions. Bref, plusieurs facettes qui cohabitent et qui font de moi la personne que je suis. »

Elle poursuit :

« Alors, oui, la politique prendra certainement une place importante dans ma vie et sur cette page. Mais attendez-vous aussi à continuer d’y retrouver un mélange de tout ce qui m’anime. Parce que je n’ai pas envie de me mettre dans une seule case, encore moins aujourd’hui.

Une dernière chose qui me tient particulièrement à cœur : rester ouverte aux idées différentes des miennes. On peut être profondément en désaccord sans se manquer de respect. On peut remettre des idées en question sans chercher à discréditer les personnes qui les défendent. Et on peut débattre sans systématiquement tomber dans la polarisation, la radicalisation ou la culture de l’annulation. »

Les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour et nous sommes plus que comblés de les voir ensemble et unis malgré les changements. Rappelons que nous avons récemment pu voir Audrey Morissette dans la première édition de La Maison des vilains.

La série complète est disponible sur Crave.