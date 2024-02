Audrey-Louise Beauséjour foule un tapis rouge avec son nouveau copain

Plusieurs membres de la grande famille de Star Académie ont assisté au spectacle Les BB par Ludovick Bourgeois, mardi soir, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Parmi eux, on retrouvait la talentueuse Audrey-Louise Beauséjour. Celle-ci a d'ailleurs foulé le tapis rouge au bras de son nouvel amoureux, Mathieu Corney.

Voyez le jeune couple souriant au bas de l'article.

La carrière d'Audrey-Louise Beauséjour est effervescente depuis la fin de son aventure à Star Académie. Elle a fait partie de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur, en plus du spectacle Sept, de Broadway à Hollywood de Gregory Charles. Elle a aussi doublé la voix parlée et chantée d'Ariel dans la version québécoise de La Petite Sirène en 2023.

Cette année, en plus de lancer son premier EP, elle participera aux spectacles Un piano et des mots et Beau Dommage Symphonique - Ça fait 50 ans ainsi qu'à la comédie musicale Le Matou. Apprenez-en plus sur cette adaptation scénique du film culte ici.

Précisons que la chanteuse est également maman. Sa petite Adèle nous fait fondre le coeur chaque fois qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux de sa mère. Voyez-la dans la publication au bas de l'article.