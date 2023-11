Le fils d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge monte sur scène : Il reprend un rôle interprété par son père

Il y a quelques semaines, nous avons croisé Émily Bégin , Guillaume Lemay-Thivierge et leur fils Théodore sur le tapis rouge de La famille Addams. À ce moment-là, nous nous exclamions de la ressemblance entre Guillaume et son fils, soulignant à quel point il nous faisait penser au Matou.

Nous n'aurions pu mieux dire, puisqu'on nous annonce aujourd'hui que le petit Théodore Lemay-Thivierge incarnera le Matou, dans une comédie musicale qui verra le jour bientôt. Il jouera évidemment le même rôle que son père dans le film de 1985, Monsieur Émile.

Sa mère, Émily Bégin, prendra les habits de Loretta, la mère de Monsieur Émile.

Ce sera donc fortement une affaire de famille pour ce nouveau spectacle et qui sera présenté à compter de l’été 2024, à Sherbrooke et à Gatineau, puis à Montréal et Québec dès l’automne suivant avant de prendre la route pour une tournée à travers le Québec en 2025.

Comme vous pouvez le constater avec sa photo ici, la ressemblance entre Guillaume et Théodore est absolument frappante!

13 comédiens et comédiennes donneront vie aux célèbres personnages créés par Yves Beauchemin, en plus de faire découvrir au public de nouvelles chansons originales qui sont partie prenante de l’histoire.

Matthieu Lévesque, Audrey-Louise Beauséjour, Martin Larocque, Alain Dumas, Normand Carrière, Luis Oliva, Amélie B. Simard, Alexandre Bacon, Nicolas Drolet, Renee Wilkin et Lisa Palmieri complètent la distribution du spectacle.

Nous nous sommes entretenus avec la petite famille aujourd'hui et nous aurons l'occasion de vous présenter ces entrevues très bientôt!