Entrevue : Guillaume Lemay-Thivierge s'émeut de voir son fils sur scène pour la première fois

C’est en présence de l’auteur Yves Beauchemin lui-même que nous découvrions la distribution de la comédie musicale Le Matou, ce mercredi. Souvenons-nous que le roman de 1981 avait été adapté au cinéma en 1985, film dans lequel l’animateur Guillaume Lemay-Thivierge s’est fait connaître, alors qu’il y interprétait Monsieur Émile. L’iconique histoire, qui se déroule majoritairement dans un restaurant, prendra vie cette fois sur scène, en toute musicalité. Il s’agit de nul autre que Théodore Lemay-Thivierge, le fils d’Émily Bégin et de Guillaume, qui incarnera Émile Chouinard dans ce nouveau souffle.

Découvrez le (très) mignon discours de Théodore, lors de la conférence de presse dans la vidéo ci-bas.

Si le garçon de bientôt 7 ans a fait de brèves apparitions dans des émissions de télévision auparavant et qu’il démontre bel et bien un intérêt envers les caméras, ce sera la première fois qu’il se verra attribué un rôle dans une production. C’est à ce même âge que son père débutait les tournages du film Le Matou, à l’époque.

Près de 40 ans plus tard, les souvenirs de tournages de Guillaume sont encore bien limpides. D’ailleurs, juste avant d’entrer au théâtre Saint-Denis, il a fait visiter à son cadet un endroit tout près, où il se remémore avoir tourné des bouts de scènes du film Le Matou. Il compte ensuite visionner le film avec lui en lui pointant le lieu et en lui expliquant la technique. « Je sens qu’il a envie de vivre cette expérience-là et on va la lui rendre très ludique, ça va être un jeu. Il va s’amuser sur scène à faire rire les gens. Il va apprendre un peu de texte, un peu de chansons… Plus tu donnes d’informations à un enfant, plus tu l’aides à comprendre le principe, moins il y a d’angoisses. Alors je lui explique, pour lui éviter des peurs. », nous confie-t-il.

Moi j’ai fait des spectacles plus jeunes et j’ai vécu beaucoup de stress par rapport aux spectacles que je donnais. Le stress fait partie de l’expérience… Mais il y a une ligne et un moment donné, elle te scie les jambes. Il y a des choses que j’ai vécu qui étaient très énervantes et je me mettais à perdre de l’énergie, au lieu d’être juste « boosté » par l’adrénaline. Il y a une limite qu’il ne faut pas franchir. Je voudrais qu’il ait un peu les mains moites, mais que quand il embarque sur scène, il s’amuse.

Il assure qu’il ne souhaite pas rendre la tâche trop facile à son fils, mais qu’il souhaite que son expérience soit saine. « Ce que j’appréhende, c’est plus de trouver avec Joël le juste milieu de ce qu’il va falloir qu’il apprenne. Parce que tu ne veux pas bourrer le crâne à un enfant et que ça devienne anxiogène. », ajoute-t-il.

En se replongeant dans Le Matou, celui qui anime Chanteurs masqués ne peut s’empêcher de rendre hommage à son propre père, le comédien François Thivierge : « J’avais une magnifique relation avec mon père. C’était ma référence, mon phare et la personne que je regardais avant tout le monde pour savoir si ce que je venais de faire était réussi. »

Mon père a joué exactement le rôle que je vais jouer avec mon fils. Jamais je n'aurais imaginé que voir mon fils prendre un rôle que moi j’ai joué plus jeune, me ferait, moi, prendre un rôle que mon père a joué ; c’est-à-dire de prendre soin de moi. Mon père s’est occupé des quinze premières années de ma carrière et là, c’est comme si j’étais en train de comprendre tellement de choses sur l’importance qu’a eue cet homme-là pour être qui je suis encore aujourd’hui. Et comprendre que j’ai été intègre, parce que mon père était un homme intègre.

Le père de famille et producteur espère-t-il voir le jeune Théodore suivre ses pas ? Il répond qu’il laisse la vie suivre son cours, « Je n’ai pas d’attentes, je n’ai pas de désir, sinon celui qu’il vive une belle expérience, qu’il s’amuse et s’épanouisse, qu’il puisse faire évoluer la société de façon positive, si ça passe par la culture pendant un bout de temps, ce sera ça, si c’est son premier et dernier spectacle, c’est parfait aussi. »

Finalement, Guillaume Lemay-Thivierge applaudit l’audace du groupe entourage de s’embarquer dans un projet aussi audacieux, « C’est gros, mais il faut que ça se fasse! Si on est capable de remonter des spectacles comme Annie, Mary Poppins ou La Famille Addams… Et bien avec un grand succès québécois, on est capable de monter quelque chose de grandiose. Il faut être fiers de ça ! ».

Découvrez qui sont les autres comédiens se joignant à la comédie musicale, ici.