Après Indéfendable, Catherine St-Laurent annonce un nouveau projet surprenant

Ces dernières années, nous avons pu voir la comédienne Catherine St-Laurent dans une foule de séries télévisées très populaires, dont Indéfendable, L'air d'aller et L'aréna. Or, ce n'est pas le seul domaine dans lequel elle se passionne...

En effet, en plus du jeu, la femme de 35 ans partage également du contenu sur sa page TikTok, qu'elle alimente avec de savoureuses recettes. Il s'agit de Mises en place, un site web qui prend la forme d'une infolettre par abonnement publiée ponctuellement. Dans sa dernière missive envoyée à ses plus de 2000 abonnés, Catherine annonce en grande pompe le lancement prochain de son tout premier livre de recettes.

Ce projet, qui prendra officiellement forme au printemps 2026, rend Catherine visiblement très fière et reconnaissante :

« Vous vous dites sûrement, printemps 2026, c’est loin. Oui et non. Dans le cas qui nous concerne, c’est demain matin. Parce qu’écrire un livre de recettes, la gang, wow, c’est beaucoup de travail, et j’ai encore pas mal de pain sur la planche (fallait que je le plug quelque part). Bien sûr, je suis entourée d’éditeurs formidables chez Éditions Cardinal (ceux qui éditent entre-autre Trois fois par jour), mais je suis surtout accompagnée de mon inséparable camarade : Dre. Anne-Julie Tessier. »

Celle-ci est nutritionniste-diététiste et accompagne Catherine St-Laurent au coeur du projet Mises en place. Le duo s'acharne à la création de recettes goûteuses et santé, qui font la joie de leurs lecteurs.

Quant à la composition du livre, Catherine se garde de divulguer de plus amples détails, du moins pour le moment. Elle nous invite cependant à nous abonner à la section payante de son site pour « suivre le processus derrière l'élaboration de ce projet » et avoir accès aux coulisses de la conception de l'ouvrage gourmand. Plus de détails ici.