Annie Brocoli pose avec son amoureux sur un tapis rouge

Mercredi soir, un visionnement spécial des premiers épisodes de la nouvelle série Gâtées pourries avait lieu au cinéma Starcité.

Les trois actrices principales, Pascale Renaud-Hébert, Anne-Élisabeth Bossé et Suzie Bouchard, étaient présentes, ainsi que le réalisateur François St-Amant. Plusieurs acteurs qui interprètent des rôles secondaires ont aussi défilé sur le tapis rouge, comme Virginie Ranger-Beauregard, Mikhaïl Ahooja, Simon Beaulé-Bulman, Éric Robidoux, Bruno Marcil et Philomène Bilodeau.

Annie Brocoli, qui joue actuellement dans la pièce La cage aux folles, était aussi présente. Elle accompagnait son conjoint Yves Arseneau, un chef éclairagiste qui a travaillé sur la série.

Annie et Yves sont en couple depuis un peu plus d'un an maintenant et filent le parfait bonheur! Voyez une photo du couple sur le tapis rouge ci-dessous.

Découvrez également la galerie complète du tapis rouge de Gâtées pourries au bas de l'article.

Précisons qu'Anne-Élisabeth Bossé a posé avec son nouveau conjoint. Voyez les photos ici.