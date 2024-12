Anne-Marie Withenshaw à la barre d'un nouveau documentaire qui s'annonce émouvant

Il y a quelques années, Anne-Marie Withenshaw a été confrontée à la maladie, puis la mort de son père, alors qu'il était atteint d'un fulgurant cancer du cerveau. Cette situation certainement chargée en émotions l'a d'ailleurs amenée à découvrir la réalité de proche aidante, le sujet de son prochain projet.

C'est dans cette optique, afin de démystifier certaines idées préconçues sur de tels soins et valoriser au sein de la société ce rôle encore trop peu connu, l'animatrice a décidé d'interroger certaines personnalités publiques qui connaissent une situation similaire, dans un documentaire qui s'annonce très touchant et qui sera bientôt disponible sur la plateforme Tou.tv Extra.

Ayant elle-même été aidante naturelle, et devant désormais prêter main-forte à sa mère, Anne-Marie ponctue les discussions de Quand les rôles s'inversent de parcelles de son vécu, tout en cherchant à comprendre ce qu'elle aurait pu effectuer pour mieux s'y préparer. Le titre du documentaire est on ne peut mieux choisi, témoignant du fait que, plus souvent qu'autrement, ceux qui ont élevé leurs enfants doivent désormais compter sur le soutien de ces derniers, dans de multiples facettes du quotidien. Son cheminement lui a d'ailleurs permis de rencontrer des proches aidants de tous les âges, qui se sont tous confiés avec courage et sincérité.

Le but? Outiller les futurs proches aidants et sensibiliser autrui sur l'impact que ce travail peut avoir sur la carrière, la vie de couple et la vie sociale. On peut d'ores et déjà s'attendre à plusieurs entretiens émouvants, sur un sujet qui touche bon nombre de foyers québécois. Ce sera à ne pas manquer!

Récemment, rappelons que la populaire animatrice a lancé son entreprise de produits gourmands, des pâtisseries directement inspirées de ses origines. C'est à découvrir (et à déguster!) ici.

Le documentaire Quand les rôles s'inversent sera disponible sur Tou.tv Extra le 19 février 2025.