Quand les rôles s'inversent

Anne-Marie Withenshaw met en lumière des histoires touchantes et éclairantes de personnes proches aidantes afin de valoriser ce rôle crucial dans notre société, de se sensibiliser à leurs besoins et d’ouvrir des conversations importantes sur l’impact de ce travail invisible sur la carrière, le couple, la santé et la vie sociale. En naviguant entre les écueils de la maladie, puis du décès de son père, tout en prenant soin de sa mère et de ses deux jeunes enfants, elle fait partie, comme des milliers d’autres, de la génération sandwich. À partir de son expérience personnelle d’aidante, elle cherche à comprendre ce qu’elle aurait pu faire pour mieux se préparer. Elle rencontre des personnalités publiques vivant cette réalité et des spécialistes provenant du système de santé. Sa quête l’amène également à faire la rencontre de personnes aidantes de tous âges et de tous les milieux qui prennent soin d’un proche, afin d’offrir un portrait complet d’une situation qui touche tout le monde. Grâce aux témoignages qu’elle reçoit et à ses propres confidences, Anne-Marie outille toute une génération craignant ce passage obligé ou y faisant présentement face.