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Anne Dorval raconte sa plus récente mésaventure : « Mon auto est une perte totale »

« Mon char a reculé de quatre pieds. »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La comédienne Anne Dorval était de passage à Bonsoir bonsoir mercredi soir, en direct, et elle a raconté à Jean-Sébastien Girard sa plus récente mésaventure.

« Mon auto était stationnée à Laval, dans un petit centre d'achat. J'allais faire mon épicerie. Il était dix heures le matin », indique-t-elle.

Elle poursuit : « Je suis dans ma voiture, je finis de manger un petit bout de sandwich, parce que je n'avais pas déjeuné, je sors de ma voiture, je vais porter le papier dans la poubelle derrière ma voiture, et là, j'entends des pneus crisser ».

Je me retourne et je vois un gros VUS défoncer mon char. Mon char a reculé de quatre pieds. [...] Mon auto est une perte totale.

« [La voiture] est complètement défoncée du devant. Le capot est en accordéon », enchaîne-t-elle. « C'est une vision d'horreur. Ça fait un bruit! De la tôle froissée. C'est terrible. "Mon Dieu, je suis morte." Je n'étais même pas dedans, voyons! »

Lorsque la conductrice est sortie de son véhicule pour s'excuser, Anne lui a demandé si elle avait eu un malaise cardiaque. « "Non, mais je me suis trompée de pédale." Ah, mon Dieu. Voyons, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? », lance-t-elle.

On peut dire qu'Anne Dorval a eu beaucoup de chance dans sa malchance, parce qu'elle n'était pas dans son véhicule au moment de l'impact, ce qui aurait pu causer de sévères blessures.

Précisons que nous pourrons voir Anne Dorval dans la prochaine saison d'Un gars, une fille. D'ailleurs, les tournages ont eu lieu dans le décor de Bonsoir bonsoir.

Elle sera aussi de la distribution du prochain film de Xavier Dolan qui, malheureusement, a du mal à recevoir le financement dont il a besoin.

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