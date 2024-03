Anne Dorval nous fait craquer en parlant de son petit-fils

Anne Dorval est assurément l'une des comédiennes les plus grandioses et talentueuses du Québec. En effet, par son jeu unique et son intelligence artistique, elle incarne avec brio chacun des personnages qui lui sont confiés. À vrai dire, la justesse de son jeu nous fait passer du rire aux larmes, d'où la qualité de son registre artistique.

Elle le prouve une fois de plus avec le tout nouveau film Quitter la nuit qui prend l'affiche dans les salles de cinéma dès aujourd'hui. La trame du long-métrage raconte les mois menant au procès d'un jeune homme qui est inculpé pour une agression, chose qu'il nie éperdument à sa mère Laurence, interprétée par Anne. Amenée à se confier sur la sortie du film lors de son passage sur le plateau du talk-show Ça finit bien la semaine, l'actrice en a profité pour vanter la richesse du récit de la réalisatrice belge Delphine Girard :

« Ce que je trouvais beau dans le film de Delphine, c'est que chacun a son humanité. Même si, oui bien sûr, on veut qu'il soit condamné ce jeune homme, mais il a tellement de choses à guérir aussi. On voit les deux côtés, mais ce serait trop facile de dire gros porc, gros chien sale. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les choses entre les hommes et les femmes... Et je trouve que c'est un film important pour ça. »

Bien qu'Anne Dorval ait souvent raconté et vêtu les traits d'une mère au petit et au grand-écran, comme c'est le cas avec son nouveau film, c'est la toute première fois qu'elle se voit confier le rôle de grand-mère. En outre, cette dernière joue assurément le plus beau rôle de sa vie avec le fils de sa fille Alice, le charmant Paul. Complètement gaga et éprise d'affection devant ce petit humain, elle nous a fait craquer en racontant une parcelle de la dynamique du duo mamie/petit-fils :

« Je suis folle de lui! On a plein d'activités. Là, j'ai commencé à faire de la cuisine avec lui. Il a deux ans, vous me dites, il est jeune! Mais quand même, il a sa petite cuillère et là, je coupe des légumes et là, je les mets dans un bol et il brasse les légumes. Ça ne sert absolument à rien, mais il a l'impression qu'il se passe quelque chose! Après ça, je les fais cuire et il mange tout ce qu'il cuisine! Alors lui, qui n'aime pas trop les légumes, là, il les mange et il les trouve bons et il est fier de lui! Après ça, on fait des petits biscuits et là, il les décore après. Il met des petits chocolats... C'est tellement le fun. C'est tellement le fun, la Terre s'arrête quand je suis avec lui. On est juste tous les deux, on s'aime et on se le dit. Et là, je lui lis des histoires et je fais tous les personnages et là, il est comme ça : ''Encore grand-maman! Encore grand-mamamamamama!'' »

En studio, le public était complètement attendri, ému. Comment ne pas fondre? Il faut croire que la beauté de ce moment a également traversé nos écrans, inondant de douceur nos salons. Un moment télé paisible, tout beau, qui témoigne de l'indescriptible amour qu'une grand-mère ressent envers ses petits-enfants. Le tout, signé par une comédienne qui ne cessera jamais de nous surprendre, cette fois-ci, dans un rôle qui lui va à merveille. Que demander de plus?

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.