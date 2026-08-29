Anne Dorval défile pour une rare fois sur un tapis rouge

Ce samedi, plusieurs familles et comédiens étaient massés au Cinéma StarCité de Montréal, pour la première médiatique du film d'animation Vincent et la prophétie des mers.

Le long-métrage, qui prendra l'affiche le 4 septembre prochain, raconte l'histoire de Vincent, une jeune baleine à bosse qui manque de confiance en soi depuis la mort de son père, qui était le dernier Chanteur des mers. Son chant protégeait autrefois les océans des moindres dangers. Or, la récente fonte des glaces a permis au dangereux Léviathan de s'échapper, menaçant ainsi les espèces aquatiques avec son encre empoisonnée. Vincent devra s'entourer d'amis et vaincre ses peurs pour trouver sa propre voix et ainsi sauver les océans d'une extinction certaine.

Si nous avons le plaisir de découvrir de jeunes talent au doublage des personnages, dont Oscar Vaillancourt et Louis-Julien Durso dans le rôle de Vincent, nous retrouvons également les voix d'actrices chevronnées, telles que Ludivine Reding et Anne Dorval, qui incarne Lani, la mère de la jeune baleine.

Pour une rare fois, Anne s'est d'ailleurs invitée sur le tapis rouge de l'événement, où elle a entre autres défilé aux côtés de Léane Labrèche-Dor. Anne y portait un chic ensemble noir et blanc, pour un look contemporain et de bon goût, qui lui va à ravir!

Voyez la photo du duo ci-dessous.