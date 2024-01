André Robitaille annonce une grande nouvelle dans sa vie personnelle

Ce mercredi 3 janvier, André Robitaille a partagé une photo d'un petit pied de bébé sur ses réseaux sociaux en indiquant : « Fier du nouveau rôle que je viens de décrocher... À vie ».

C'est à l'émission Au-delà du sexe, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge, que nous apprenions en novembre dernier que le comédien et animateur allait bientôt devenir grand-père.

C'est la conjointe de son fils David, Ève, qui a mis au monde son premier enfant le 26 décembre dernier.

Ainsi, du même coup, la comédienne Martine Francke, mère de David, pourra désormais jouir du bonheur d'être grand-maman.

Le petit garçon se prénomme Roméo.

Notons qu'André Robitaille et Martine Francke sont également les parents de Lili (photos ici). Cette dernière est comédienne et on peut la voir de plus en plus sur nos écrans. Elle a notamment joué dans Indéfendable. Le papa n'avait d'ailleurs que de bons mots pour le travail de sa fille lors de son passage à Sucré salé l'été dernier : « Elle est dans plein de pièges. C'est des émotions ultimes à jouer : tu te fais dire que tu es accusée de meurtre et que tu vas aller en prison, ce n'est pas rien. Il y avait le père et l'acteur mélangés dans l'observation. Je faisais : "Wow! Elle est juste!" C'est un talent pur, cette fille-là. Mais bon, je ne suis pas objectif pantoute... »

Félicitations aux nouveaux parents, aux grands-parents et à la tante!

On pourra voir André Robitaille dans le documentaire Patsy Gallant : droit devant, qui sera diffusé ce vendredi 5 janvier à ICI Télé. Puis, il revient à la barre des Enfants de la télé cet hiver, où on assistera, entre autres, à un spécial Tête d'affiche consacré à François Morency.

On pourra aussi le voir dans un rôle de salaud dans une populaire série d'ICI Télé. Plus de détails ici.