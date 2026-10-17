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Alexandra Diaz pose avec son fils sur un tapis rouge

Quel beau duo!

Sur la photo : Alexandra Diaz
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce jeudi, au Théâtre St-Denis de Montréal, se tenait la première médiatique du spectacle Félix, je me souviens. Dans cet hommage artistique conjuguant l'art de la scène aux arts visuels, l'oeuvre et la vie de Félix Leclerc, cet immuable artiste québécois, sont célébrés.

Lors de la grande première, bon nombre de personnalités connues ont ainsi défilé sur le tapis rouge, à commencer par le couple Judi Richards et Yvon Deschamps, Mirianne Brûlé, Gino Chouinard et Éric Lapointe. Ce dernier nous confiait d'ailleurs ceci à propos de la place qu'occupait Félix Leclerc dans sa maison, quand ses enfants étaient plus jeunes.

Parmi les autres artistes ayant pris la pose, citons Alexandra Diaz, qui était très bien accompagnée. En effet, son fils Henri, affectueusement baptisé Nene, 20 ans, était à ses côtés. Ne sont-ils pas magnifiques?

Voyez une photo du duo ci-dessous.

Pour un brin de nostalgie et en apprendre plus sur une parcelle de notre culture, le spectacle Félix, je me souviens est tout indiqué. Il offre un regard neuf sur le passage du temps, au gré du répertoire d'un géant bien de chez nous.

Le spectacle est présenté au Théâtre St-Denis jusqu'au 25 octobre, puis au Capitole de Québec du 1er au 15 novembre. Il est possible de se procurer des billet ici.

Voyez notre galerie complète au bas de l'article.

Tapis rouge du spectacle Félix, je me souviens

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Tapis rouge du spectacle Félix, je me souviens
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Tapis rouge du spectacle Félix, je me souviens
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Tapis rouge du spectacle Félix, je me souviens
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Tapis rouge du spectacle Félix, je me souviens
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Alexandra Diaz
Alexandra Diaz

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