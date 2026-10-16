Un tapis rouge bondé pour la première du spectacle Félix, je me souviens

Jeudi soir avait lieu à Montréal la grande première du spectacle musical Félix, je me souviens.

Des personnalités provenant des milieux artistiques et politiques ont foulé le tapis rouge.

Nous avons notamment pu voir Ève-Marie Lortie, Pascale Montpetit, Steven Blaney, Judi Richards et Yvon Deschamps, Yves-François Blanchet, Lorraine Pintal et Éric Lapointe.

Ce dernier nous confiait que Félix Leclerc avait eu une importance significative pour ses garçons, sans qu'ils en soient complètement conscients. « Quand les enfants étaient jeunes, tous les soirs, au coucher, je leur faisais un petit mini-concert. Évidemment, il chantait avec moi. Il y avait toujours leurs chansons préférées. Pour les enfants en bas âge, ce sont les chansons qui racontent des histoires [qui marquent le plus]. "Le P’tit Bonheur" a été un gros hit pendant des années, "Bozo" aussi. Sans le savoir, mes enfants connaissent bien Félix. »

Voyez notre galerie complète au bas de l'article.

Félix, je me souviens est une création pluridisciplinaire qui honore la vie et l'oeuvre de ce grand artiste québécois. Lisez notre critique ici.

Le spectacle est présenté au Théâtre St-Denis jusqu'au 25 octobre, puis au Capitole de Québec du 1er au 15 novembre. Procurez-vous vos billets ici.