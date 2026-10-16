Jean Maheux stupéfiant dans le spectacle musical Félix, je me souviens

Félix Leclerc est un monument national, un joyau pour notre peuple. Quelle brillante idée de nous raconter notre histoire à travers celle de ce grand homme qui nous a tracé le chemin! C'est ce que propose de faire le spectacle Félix, je me souviens.

Sur scène à notre arrivée, une chaise de bois usé sur laquelle est posée une vieille guitare marquée par les mains qui l'ont grattée. Un décor d'une belle simplicité, à l'image de l'homme qui sera célébré. Quand la lumière de la salle se tamise, la magie commence. Des fleurs se dessinent un peu partout sous nos yeux, de géants troncs d'arbres s'imposent et des têtes d'animaux sauvages, qu'arborent les comédiens dispersés sur la scène, nous regardent, comme si nous nous apprêtions à pénétrer dans un conte pour enfants, bercés par la voix profonde et apaisante de Kathleen Fortin, qui incarne la mère de Félix, son petit lièvre.

On nous plonge ainsi dans l'enfance de l'artiste, pour visiter ensuite plusieurs moments marquants de sa vie, dont ses années à la radio, au théâtre, son audition en France qui l'a fait connaître à l'international, et ses écrits, à travers le temps. On nous raconte Félix avec une telle créativité que nos yeux s’en réjouissent autant que nos oreilles. Nous pouvons apprécier plusieurs chansons incontournables du poète québécois que des comédiens-chanteurs incarnent tour à tour à leur façon, en enfilant simplement un gilet rouge.

Coup de coeur pour les voix puissantes de Klara Laroche-Martel, qu'on a découverte grâce à l'émission Quel Talent!, et de Pierre-Olivier Grondin, qu'on a vu entre autre dans les comédies musicales Grease et Le Fantôme de l'Opéra, il y a quelques années. Leur version de la chanson Le train du Nord était d'ailleurs tout à fait savoureuse.

Certains tableaux sont impressionnants, pensons à celui où deux draveurs (le père de Félix oeuvrait dans le domaine forestier), sautent de bûche en bûche sur une plateforme rotative, pour effectuer toutes sortes de prouesses acrobatiques; d'autres ingénieux, où les comédiens manipulent des parties du décor, parfois de façon moins habile toutefois, pour appuyer l'action qui se déroule sous nos yeux. On salue d'ailleurs la décision du metteur en scène Martin Genest d'avoir placé les musiciens, tous excellents, sur scène avec les interprètes.

Il y a quelques bémols cependant. D'abord, l'utilisation trop fréquente d'extraits d'entrevues de Félix Leclerc, dont les mots sont souvent difficiles à saisir étant donné la piètre qualité des enregistrements. On peut comprendre, puisqu'ils datent, mais on aurait gagné à n'en glisser que quelques-uns. Aussi, durant la deuxième partie, le lipsync de Jean Maheux sur les véritables paroles de Félix était un choix discutable. Nous aurions davantage apprécié la voix du comédien, reconnu pour son grand talent d'interprète. Dans l'ensemble, quelques scènes auraient gagné à être resserrées, on se demande même si on n'a pas tenté de trop en faire par moment, en ce qui concerne l'habillage.

Le moment fort de la soirée est sans contredit l'interprétation stupéfiante de Félix par Jean Maheux qui nous a servi L'Alouette en colère avec une grande véracité et beaucoup d'aplomb. Inutile de dire que nous l'avons attendu, ce moment, avec impatience, tout au long du spectacle.

On ressort du spectacle sur ces notes, complètement chamboulé, la performance finale de Jean Maheux dans la gorge, porté par la certitude que les artistes sont nécessaires à la santé d’un peuple. Cet hommage est porteur d'un message puissant, tout à fait dans l'air du temps. Pour cette raison, il se doit d'être vu et entendu. Saura-t-il rejoindre un plus jeune public et faire connaître cet icône qu'est Félix-Leclerc? Seul le temps le dira.

Voyez des clichés du spectacle d'hier ci-bas.

Le spectacle musical Félix, je me souviens est présenté du 14 au 25 octobre à l'Espace St-Denis à Montréal, puis du 31 octobre au 15 novembre au Théâtre Capitole à Québec. Pour vous procurer des billets: felixjemesouviens.com.