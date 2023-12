5 artistes qui ont lancé leur balado en 2023

Les plateformes audio continuent de gagner du terrain dans l'espace médiatique. Si certains se butaient face à l'accessibilité des balados au dépend des cotes d'écoute des grandes chaînes, de plus en plus d'artistes se prêtent au jeu en lançant leur propre émission et s'offrent, au passage, une grande liberté dans le processus. Si vous êtes de ceux qui adorez écouter des discussions parfois légères, parfois drôles ou réfléchies sur le sport, la vie, les expériences vécues ou un peu de tout cela, vous serez heureux de découvrir ces cinq podcasts sur notre radar, lancés dans la dernière année par des personnalités d'ici.

Entre la poire et le fromage , un projet de Jean-Philippe Wauthier et Louis Morissette

Le balado se décrit ainsi : Jean-Philippe Wauthier et Louis Morissette, accompagnés de leurs invités, vous invitent à des échanges passionnés où l’on effleure le monde sportif… sans prétention et avec beaucoup d’humour. Le tout, dans l’ambiance conviviale d’une bière entre amis. Car, comme on dit : c’est « Entre la poire et le fromage » que les conversations les plus savoureuses ont lieu. Si vous vous interrogez sur l’origine de cette expression, « Entre la poire et le fromage » évoque ces moments précieux à la fin d’un repas, quand la conversation devient plus légère et détendue. Un instant privilégié où les échanges sont sincères, les confidences spontanées et les rires contagieux. En savoir plus.

L'école de la vie, un projet de Vanessa Pilon

Le balado se décrit ainsi : L’école de la vie: Apprendre ce qui nous est réellement utile, pour mieux naviguer cette affaire étrange et merveilleuse qu’est l’expérience humaine. À travers son expérience personnelle, les ouvrages écrits sur le sujet, et grâce à des invité.es beaucoup plus compétents qu’elle, Vanessa tente chaque semaine d’enrichir ses perspectives, et devenir une humaine mieux outillée. Au fil des épisodes, on explore ensemble notre paysage intérieur, afin de tracer ce qui, ultimement, nous relie. En savoir plus.

Ouvre ton jeu, un projet de Marie-Claude Barrette

Le balado se décrit ainsi : Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette c’est la rencontre d’un invité à cœur ouvert avec une animatrice aguerrie, autour d’un jeu de cartes unique. Réflexions, prises de conscience, confidences: au hasard des cartes-questions retournées, l’invité de Marie-Claude se révèle comme il ne l’a jamais fait et utilise son pouvoir de joueur pour la faire parler à son tour. Des questions sur mesure dans une entrevue qui laisse place au hasard. Une intervieweuse, telle une cartomancienne, qui se lance sans filet. Un invité qui joue, cartes sur table, dans un échange privilégié où le temps s’arrête. En savoir plus.

À propos d'Antoine, un projet de Patricia Paquin et de collaborateurs invités

Le balado se décrit ainsi : Balado compagnon de la série À Propos d’Antoine, qui a pour but de mettre en lumière les intervenants gravitant autour d’Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces ressources, leur entourage dévoué et leur ténacité qui leur permettent de s’accomplir chaque jour. En savoir plus.