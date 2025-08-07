Vidéo : Katrine Sansregret de Star Académie vit un moment inoubliable en spectacle

Ce mercredi 6 août, la troupe de Star Académie offrait de nouveau son spectacle estival, dans le cadre du Festival Osisko en Lumière à Rouyn Noranda. Comme la semaine d'avant à Québec, une foule nombreuse était présente pour accueillir leurs artistes chouchous. Cette fois, Dame Nature a toutefois été beaucoup plus clémente.

C'est dans ce contexte que Katrine Sansregret a vécu un moment mémorable, qui a heureusement été capté en vidéo.

En effet, la foule qui se dressait devant elle connaissait par coeur les paroles de sa chanson « Minable », qu'elle avait interprétée dans le cadre de la compétition télévisée.

On peut voir dans la vidéo que la chanteuse est complètement émue par ce qui se passe devant ses yeux.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Elle écrit : « Hier soir j’ai vécu un rêve, je retiens littéralement toutes les larmes de mon corps en regardant cette vidéo 💔💔💔 Merci Rouyn-noranda x »

Dans cette trop courte tournée estivale, il ne reste qu'un arrêt pour les Académiciens, soit à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le vendredi 15 août. C'est un rendez-vous pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de les voir sur scène encore.

