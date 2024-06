Une nouvelle plongée dans l'univers iconique de Moi et l'autre se prépare. En effet, une pièce de théâtre inspirée de la série culte, ayant fait fureur d'abord dans les années 60, puis les années 90 avec sa suite, verra le jour cet été! La nouvelle avait fait grandement réagir les fans.

On les comprend! Encore aujourd'hui, Dominique Michel et Denise Filiatrault, les deux femmes derrière ce projet, représentent de réelles pionnières dans l'industrie. Leurs personnages, Dodo et Denise, ont quand même bien vieilli, malgré une société et un paysage qui se transforment. Elles ont été avant-gardistes dans leurs valeurs et leur liberté!

Dans cette nouvelle histoire, écrite pour la scène par Kim Lévesque-Lizotte, on découvre ainsi Juliette Gosselin dans le rôle de Dominique, et Alexa-Jeanne Dubé dans le rôle de Denise. Avec leur différence de taille et la démarche qu'elles ont adoptée, on retrouve tout de suite l'énergie du duo marquant dans leur jeune trentaine et leur frivolité! Trois nouveaux personnages s'ajoutent à cette nouvelle intrigue. Apprenez-en plus, ici. Aux côtés des protagonistes en tête d'affiche, se joignent d'autres comédiens de talent : Sandrine Bisson, Henri Chassé, Joëlle Paré-Beaulieu et David Corriveau.

À vingt jours du début des représentations au Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'équipe de Moi... et l'autre nous ouvrait les portes de sa salle de répétition, laissant de surcroit aux médias le bonheur de s'immerger dans leur vision créative. Sur la scène, dans un décor constitué d'objets vintages, la magie s'opère : les extravagantes colocataires, qu'on retrouve en 1967, sont toujours aussi attachantes. Mais l'autrice n'a pas manqué de faire quelques références à l'actualité moderne. Pas de doute, l'ambiance sur ce projet en est une de plaisir et de proximité entre les complices. Et si tout le monde prend le travail au sérieux, personne ne se prend trop au sérieux. On aime!

Voyez quelques images de notre visite dans les coulisses, ainsi que des photos de la distribution dans le bas de ce texte.

Moi... et l'autre sera présentée à compter du 27 juin 2024 à Terrebonne. Les festivaliers participant au Festival ComediHa! salue Montréal auront accès à la pièce avec leur laissez-passer. La pièce sera ensuite déplacée à Trois-Rivières le 28 septembre 2024 à la Salle J.-Antonio Thompson, puis à Québec les 25 et 26 octobre 2024 à la Salle Albert-Rousseau.