Découvrez quelles actrices joueront Denise et Dominique dans Moi... et l'autre

Lundi matin, nous apprenions par voie de communiqué l'identité des actrices et acteurs qui figureront au générique de la nouvelle pièce Moi... et l'autre.

Les rôles principaux, ceux de Denise et Dominique, ont été confiés aux comédiennes Alexa-Jeanne Dubé et Juliette Gosselin. Voyez la photo au bas de l'article.

Henri Chassé interprétera le gérant de l’immeuble, Monsieur Lavigueur, et Marc St-Martin, le concierge Gustave.

Trois nouveaux personnages s'ajouteront à l'histoire : Sandrine Bisson incarnera Mrs Clark, la voisine anglophone, alors que Joëlle Paré-Beaulieu sera Johanne Hébert, amie des filles et barmaid. David Corriveau, de son côté, deviendra Hébert Léotard, un chanteur français à succès.

Le synopsis de l'adaptation de l'émission culte des années 1960 se lit comme suit : « L'histoire se déroule durant l'Expo 67. Dans un climat d'effervescence, la vie des deux amies est bouleversée par l'arrivée dans leur immeuble de la très conservatrice Mrs Clark, qui n'apprécie guère le côté déluré des jeunes femmes prêtes à tout pour arriver à leurs fins, ainsi que d'un chanteur de charme français, Hébert Léotard, qui organise un concours de talents qui assurerait au gagnant un voyage à Paris... avec lui!

Dominique et Denise se disputent bien sûr l’attention du bellâtre, utilisant manigances et stratégies de séduction, et elles pratiquent chansons et steppettes pour remporter le grand prix du concours. »

Kim Lévesque-Lizotte a écrit les textes de la pièce, mise en scène par Charles Dauphinais.

Moi... et l'autre sera présentée à compter du 27 juin 2024 au Théâtre du Vieux-Terrebonne puis à Québec les 25 et 26 octobre 2024 à la Salle Albert-Rousseau et à Trois-Rivières le 28 septembre 2024 à la Salle J.-Antonio Thompson.