Les enfants de Jeanick Fournier montent sur scène (photos)

Jeanick Fournier était la porte-parole de la 33e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise.

Lors de cet évènement, elle a offert une performance sur scène et ses enfants, Yohan et Emma, l'ont accompagnée.

Yohan s'est même installé derrière la batterie, ce qui a rempli la maman de fierté.

Voyez des photos ci-dessous.

La chanteuse nous parlait récemment des défis de vivre la scène avec des enfants aux besoins particuliers.

« Je n'ai pas connu des enfants typiques. Mais ils sont d’une patience, d’une résilience et d’une écoute et oui ça peut être compliqué parfois pour des choses et ils me demandent beaucoup d’attention, mais c’est simple. On peut partir des heures, aller s'asseoir à un restaurant pour jaser avec la gang, ils sont là, ils ont du fun », nous disait-elle entre autres. Lisez l'entrevue complète ici.

Rappelons qu'un documentaire sur le parcours de Jeanick Fournier, intitulé Jeanick Fournier : l'histoire d'une voix, est disponible sur la plateforme VRAI.