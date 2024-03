Jeanick Fournier: Vivre la scène avec des enfants aux besoins particuliers

Une nouvelle série de style documentaire suivant Jeanick Fournier dans son quotidien voyait le jour ce mardi sur la plateforme Vrai, Jeanick Fournier - L'histoire d'une voix. Si la découvrir dans l'effervescence de ses projets est fascinant, découvrir la femme dans son quotidien authentique de maman est particulièrement attachant.

Il y a treize ans, Jeannick adoptait un garçon trisomique, Yohan, dès lors âgé de trois mois. Quatre ans plus tard, au tour de la petite Emma, à l'âge de cinq semaines, vivant elle aussi avec ce syndrome, de se joindre à la famille. Aujourd'hui, ses deux enfants « ont le gène du bonheur à 3 millions dans le plafond ».

Comprennent-ils tout ce qui se passe? Jeanick répond : « Je ne sais pas jusqu’à quel point ils comprennent, mais pour eux autres, on part en tournée avec maman : "yé! ". On est avec l’équipe, on fait les tests de son, mon fils joue du drum, Emma chante, elle aime ça venir sur la scène ». En gagnant Canada's Got Talent, en 2022, la vie de la chanteuse aurait pu changer du tout au tout, mais elle est restée terre-à-terre. Et c'est grâce à ses proches qu'elle y arrive. Jeanick nous en parlait, ici.

« C’est une histoire de famille ma tournée aussi parce que tous les musiciens et mon équipe qui est là, c’est des gens du Lac Saint-Jean, de Québec aussi avec qui j’ai déjà travaillé, ça fait longtemps qu’on se connaît, c’est tous des mononcles, des matantes qui prennent soin de mes enfants à travers tout ça aussi ». Dans les épisodes, on rencontre aussi la nounou, qui fait maintenant partie de la famille et son conjoint, lui-même parent d'enfants aux besoins particuliers.

« Je n'ai pas connu des enfants typiques. Mais ils sont d’une patience, d’une résilience et d’une écoute et oui ça peut être compliqué parfois pour des choses et ils me demandent beaucoup d’attention, mais c’est simple. On peut partir des heures, aller s'asseoir à un restaurant pour jaser avec la gang, ils sont là, ils ont du fun. Test de son sur la scène, ils ont du fun. Ils ont le bonheur facile. [...] Fait que, la minute qui est là, c’est elle la plus importante. Et ça, c’est une bonne leçon qu’ils me donnent. Et si ce que je vous dis, à toi aujourd’hui, et au documentaire, ça peut faire du bien aux gens, c’est ma mission moi, de faire du bien aux gens. J’ai un cadeau, j’ai une voix, j’ai cette personnalité là, bien regarde, si ça fait du bien, go! »

Oui, ses enfants l’aident à rester bien ancrée dans le moment présent. Et pour « le glamour dans tout ça? [Elle] le vit tout simplement! »