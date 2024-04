Jeanick Fournier : l'histoire d'une voix

Vivez sans filtre le quotidien de mère et de femme de la chanteuse Jeanick Fournier. Elle est devenue une star grâce au public qui lui a accordé son vote massivement à Canada’s Got Talent. Aujourd’hui, elle s’ouvre et nous transporte au cœur de son quotidien familial au Saguenay et de son ascension au niveau professionnel. En pyjama ou en robe de gala, Jeanick ne se cache pas, elle reste la même! Suivez ses péripéties durant cette folle année qui s’annonce charnière et palpitante.