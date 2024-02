La vidéo qui résume le passage de Twenty One Pilots à Québec est incroyable

Depuis quelques années, le Festival d'été de Québec, en collaboration avec la compagnie Nova Films, produit des montages vidéos spectaculaires qui résument ses soirées les plus endiablées.

Dans le cadre de la 52e édition, le FEQ a réalisé deux superbes vidéos jusqu'à présent, l'un pour le passage de Corey Hart, l'autre pour la performance endiablée du groupe Twenty One Pilots sur les plaines ce dimanche.

La vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article, résume les moments forts de la soirée, de la voiture en feu jusqu'à la pluie de confettis. On peut également constater que les membres du groupe en ont mis plein la vue avec des acrobaties et des effets spéciaux impressionnants. Le duo n'a pas hésité non plus à s'approcher de ses fans, descendant souvent de leur piédestal pour communier avec le public.

On vous invite à lire notre critique et à voir nos photos du spectacle en question ici.

Il faut rappeler que ce spectacle a aussi été marqué par la visite de Yungblud, qui a charmé tous les festivaliers avec ses manières irrévérencieuses et son énergie contagieuse. Voyez des photos du phénomène sur scène ici.