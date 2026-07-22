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La jeune danseuse country Miss Yee Haw accepte l'invitation de Matt Lang

« [...] j'aimerais vraiment ça que tu signes ton nom dessus mon chapeau. » 🥰

Matt Lang au FEQ 2022
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Au début de la semaine, le chanteur Matt Lang a lancé une invitation à la jeune danseuse country de 9 ans Miss Yee Haw sur les réseaux sociaux, afin que celle-ci vienne danser en sa compagnie à l'International de montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous les détails ici.

Un peu plus de 24 heures plus tard, la fillette répondait au chanteur via une vidéo parfaitement adorable, que vous pouvez voir au bas de l'article.

« J'accepte ton invitation pour aller sur la scène avec toi, le 7 août, au Festival des Montgolfières, sur la musique She Stole My Truck, mais à une condition, j'aimerais vraiment ça que tu signes ton nom dessus mon chapeau, ici. Ça serait tellement cool! Pis fais-toi-en pas, je ne volerai pas ton truck. À bientôt! »

La jeune fille était de passage à Salut Bonjour ce mercredi matin et Matt Lang, par surprise, a jasé avec elle via un appel vidéo. L'animateur a demandé au chanteur s'il avait l'intention de faire la chorégraphie avec elle sur scène. « Elle est vraiment meilleure que moi. Je vais la laisser faire, mais... Ça se peut que je me retourne de bord pis je dise : " OK, je vais m'essayer", mais je vais lui laisser la place parce que c'est elle la star du moment. »

Il ajoute : « Elle n'avait pas besoin de moi pour être virale non plus, parce que j'ai vu bien des affaires, elle l'était déjà, elle est super bonne, puis elle le mérite. Lâche pas ton beau travail, puis j'ai vraiment hâte de te rencontrer à Saint-Jean-sur-Richelieu. »

Ce sera donc un spectacle à ne pas manquer le 7 août prochain à l'International de montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu.

Mentionné dans cet article

Photo de Matt Lang
Matt Lang

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