Matt Lang lance un appel à tous pour retrouver une jeune fille talentueuse

Le chanteur Matt Lang a lancé un appel à tous sur ses réseaux sociaux cette semaine afin de retrouver une jeune danseuse country.

« J'ai besoin de vous autres! 📢 Partagez en grand nombre pour que l'invitation se rende à @miss.yeehaw une petite fille de 7 ans qui a 14 millions de vues sur sa danse She Stole My Truck 🤯

Le 7 août prochain, on sera à l'International des @montgolfieres à St-Jean-Sur-Richelieu et on aimerait vraiment qu'elle monte sur scène avec nous pour la faire durant le spectacle!

Let's go 🔥 », a-t-il indiqué.

« Ce serait un honneur pour moi que tu viennes danser sur She Stole My Truck », a-t-il ajouté dans une vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Voyez également la fillette danser dans une autre vidéo ci-dessous.

On espère de tout coeur que l'invitation se rende à destination et que la jeune fille puisse avoir son moment de gloire sur scène avec Matt Lang!

En plus de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, Matt Lang sera en spectacle au Festival de Montgolfières de Gatineau le 2 septembre et au Festival Western de St-Tite, le 12 septembre. Pour toutes les dates de spectacles, c'est par ici.