La comédienne Isabelle Brouillette retrouve la scène après une année difficile

On retrouvait il y a quelques semaines la comédienne Isabelle Brouillette, après une année particulièrement difficile à l'abri des projecteurs, pendant laquelle elle a dû subir une opération au visage en raison d'un cancer du nez.

Son visage en est à jamais transformé, comme elle l'expliquait récemment dans une publication sur les réseaux sociaux qui a soulevé une énorme vague d'amour.

Forte et résiliante, celle-ci a touché les téléspectateurs lors de son récent passage à Tout le monde en parle, où elle a abordé son combat contre la maladie.

La voilà qui a fait un retour sur scène cette semaine, dans la pièce de théâtre Changer de vie présentée au Théâtre de la Licorne.

Elle a publié une photo, entourée des artistes qu'elle côtoie dans le spectacle, en écrivant :

« Voilà. Je me suis rendue.

longtemps visualiser ce moment.

Grâce et avec mes compagnons.

Artistes et humains exceptionnels.

Ce soir. On change de vie. 🤍 »

Plusieurs artistes ont tenu à souligner ce retour sur scène. Ariane Moffatt écrit : « Époustouflante Isabelle !! Tu as marché sur le feu; te reste à voler au dessus des planches ! Bonnes retrouvailles si méritées avec ta passion !! »

Nous lui envoyons aussi beaucoup d'amour! 🤍

Dans Changer de vie, Christian et Nathalie semblent avoir trouvé la recette d’une vie paisible et sans remous. Nathalie fait vivre le couple grâce à son salaire, ce qui permet à Christian (d’essayer) de se consacrer à sa passion : produire des films « tellement profonds, tellement intelligents ». Puis, une nuit, Jasmine, une vague connaissance, débarque chez eux en réponse à une publication Facebook de Nathalie : « Chez moi, la porte est toujours ouverte, le café est toujours prêt… ». Elle ne les connaît à peu près pas, mais sa présence parmi eux suffit à les ébranler assez pour que, ensemble, ils se lancent dans une quête de sens et de bonheur qui les poussera aux confins de l’excès.

La pièce est présentée au Théâtre de la Licorne à Montréal jusqu'au 7 mars, puis en supplémentaire du 1er au 17 septembre.