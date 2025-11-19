Jerry Tremblay annonce une série de spectacles et c'est hilarant!

Depuis qu'il a remporté la deuxième saison de Quel talent!, l'humoriste Jerry Tremblay est sur toutes lèvres, tandis que son triomphe continue de polariser le public. Certains l'adorent, d'autres moins.

Oublions maintenant ce second groupe, puisque Jerry Tremblay annonce depuis quelques jours une tournée de spectacles qui va le conduire aux quatre coins du Québec... et même en Europe!

Il en fait la promotion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il s'adresse à son public... en allemand.

Fidèle à lui-même, Jerry est complètement hilarant dans cette vidéo promotionnelle et nous donne particulièrement envie d'aller le voir sur scène. Et que dire de son vieux bécyque!

