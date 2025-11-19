Accueil
Jerry Tremblay annonce une série de spectacles et c'est hilarant!

...en alllemand

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis qu'il a remporté la deuxième saison de Quel talent!, l'humoriste Jerry Tremblay est sur toutes lèvres, tandis que son triomphe continue de polariser le public. Certains l'adorent, d'autres moins.

Oublions maintenant ce second groupe, puisque Jerry Tremblay annonce depuis quelques jours une tournée de spectacles qui va le conduire aux quatre coins du Québec... et même en Europe!

Il en fait la promotion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il s'adresse à son public... en allemand.

Fidèle à lui-même, Jerry est complètement hilarant dans cette vidéo promotionnelle et nous donne particulièrement envie d'aller le voir sur scène. Et que dire de son vieux bécyque!

Voyez la vidéo ci-dessous.

Voyez ici notre entrevue réalisée avec le gagnant de Quel talent!, quelques secondes après sa victoire. Rires et malaises au programme!

Découvrez ici qui se cache derrière ce personnage loufoque. Vous ne le reconnaîtrez pas sans son habillement rock!

Informations complémentaires

