Et c’est pas fini pourrait revenir cet été, selon une académicienne

En discussion avec la comédienne Émily Bégin sur le tapis rouge déroulé en l'honneur de FEM, série dans laquelle elle tient son premier rôle de fiction (lisez notre critique ici), nous avons demandé à la chanteuse ses impressions sur le concert Et c'est pas fini.

En janvier dernier, la bande d'Académiciens de 2003, dont elle fait partie, montait sur scène deux soirs consécutifs, d'abord au Centre Bell, puis au Centre Vidéotron. Cette grande célébration soulignait le 20e anniversaire de leur expérience à Star Académie, qui a marqué toute une génération. La fille de Marie-Mai est même montée sur scène.

« C’était malade! Je ne sais pas qu’est-ce qui se passe, il y a une magie qui se passe entre nos quatorze, quand on se retrouve », affirmait l'animatrice et chanteuse, enthousiaste. « C’est comme si on était tous au même niveau, moi c’était bien important pour moi, parce qu’il y en a qui font autre chose dans leur vie ou qui ont une moins grosse carrière. »

Elle poursuit : « Suzie Villeneuve a écrit une chanson pour nous rassembler, et c’est moi qui suis allée voir [le Groupe] Entourage, parce que je travaille souvent avec eux, et ils ont embarqué. À partir de là, c’était clair pour moi que je voulais que tout le monde soit payé du même niveau, qu’on ait le même temps de glace. C’est un show de gang, on ne va pas voir un artiste plus qu’un autre, c’est un show de gang et tout le monde était sur la même vibe. C’était tellement touchant parce que tout le monde se retrouvait ensemble là-dedans. »

Chose certaine, le public a répondu à l'appel. Tellement, que « C’est sûr! » que ça a rallumé la flamme. Et que la rumeur entendue à Véronique et les Fantastiques disait vraie. « Ils sont en train de voir pour partir un gros festival cet été. Ce n'est pas encore officialisé, parce qu’on est quatorze, avec des horaires [différents, NDLR] et il y en a qui roulent beaucoup aussi dans la gang. Notre année, ça a quand même été spectaculaire. Mais on essaie fort, je pense que ça va fonctionner », nous confie Émilie Bégin.

Selon elle, offrir une nouvelle représentation d'Et c'est pas fini dans le cadre d'un festival ne permettrait pas uniquement à ceux qui l'auraient manqué (ou voudraient le voir à nouveau) de les retrouver, mais aussi d'offrir un concert plus accessible. « Ce sont de grosses soirées qui coûtent cher, sortir au Centre Bell, le resto, le stationnement, la gardienne et tout ça. »

Voyez des photos du spectacle qui avait soulevé une foule en délire.