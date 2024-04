Emily Bégin et son fils Théodore se retirent du spectacle Le Matou

Nous apprenons ce mardi que les comédiens Emily Bégin et son fils Théodore Lemay-Thivierge ont pris la décision de se retirer du spectacle Le Matou, dont les représentations doivent commencer à l'été 2024.

Théodore devait reprendre le rôle de M. Émile, initialement tenu par son père, Guillaume Lemay-Thivierge, dans le film Le Matou de Jean Beaudin, paru en 1985. De son côté, Emily Bégin devait jouer Loretta.

Ce serait les deux artistes qui ont décidé de se retirer du projet. Dans le communiqué envoyé aux médias, on peut lire : « Ces rôles devaient initialement être tenus par Emily Bégin et son fils, Théodore Lemay-Thivierge, mais ceux-ci ont informé la production il y a plusieurs semaines que des conflits d’horaire les empêchaient malheureusement de prendre part au projet. Emily et Théodore étaient peinés de devoir délaisser leur rôle, mais ils ont pris cette décision longuement réfléchie dans un souci d’équilibre familial. »

Bien que cette annonce arrive dans la foulée de la controverse qui a touché Guillaume Lemay-Thivierge et qui l'a amené à perdre plusieurs contrats importants, dont celui-ci, la production nous confirme que cela n'a aucun lien avec la situation. Les deux comédiens avaient pris leur décision bien avant le tollé.

On nous offre le complément d'information suivant à ce sujet : « Un appel de casting et des approches ont débuté le 31 janvier dernier afin de trouver les remplaçants pour ces deux rôles. Marilou, Eliot et Diego ont passé des auditions le 26 février dernier à Montréal, après quoi ils ont obtenu les rôles. Les trois ont donc pu intégrer la troupe dès la première répétition, le 14 mars dernier. »

C'est toutefois bien dommage, puisque le petit Théodore avait le casting parfait pour le rôle, comme en témoigne la vidéo que vous pouvez voir ici.

Ainsi, ce sont Marilou Morin ainsi qu’Éliot Dupras et Diego Flint Djebari qui intègrent dorénavant la distribution dans les rôles de Loretta et de Monsieur Émile.

Mise en scène par Joël Legendre et adaptée de l’œuvre phare d’Yves Beauchemin par Jessy Brouillard, la comédie musicale Le Matou est une production 100 % québécoise qui foulera les planches dès le mois d’août prochain.

Le Matou nous ramène en 1974, alors qu’un couple de jeunes Montréalais, Élise et Florent, caresse depuis longtemps le rêve d’acquérir un restaurant. Egon Ratablavasky, figure diabolique, surgit dans leur vie pour leur offrir l’objet de leur désir sur un plateau d’argent. Mais l’aventure tourne vite au cauchemar quand le couple découvre qu’il a été piégé et qu’il a tout perdu. Pourtant, le rêve du couple n’est pas mort et il décide de se venger en retournant en affaires avec l’aide d’un gamin sans domicile fixe, d’un cuisinier exubérant et d’un journaliste fouine. Élise et Florent devront compter sur toute l’aide qui leur sera offerte, une aide qui proviendra parfois des endroits les plus incongrus...

Pour toutes les dates de représentation et l’achat de billets, veuillez visiter lematou.ca.

La première chanson du spectacle a été dévoilée aujourd'hui. Écoutez-la dans la vidéo ci-dessous.