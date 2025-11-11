Déjà un nouveau projet formidable sur scène pour Klara Martel-Laroche de Quel talent!

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Klara Martel-Laroche, finaliste toute étoile de Quel talent!, annoncer son nouveau projet sur scène au Québec. En effet, la mezzo-soprano prendra part à la prochaine comédie musicale de Juste pour rire, présentée à compter de l'été 2026 à l'Espace St-Denis à Montréal et au Grand Théâtre de Québec.

La soliste incarnera Fantine dans le spectacle Les misérables.

Originaire de Québec et diplômée du Conservatoire de musique de Montréal, Klara Martel-Laroche s'est distinguée ces derniers mois auprès du grand public grâce à son passage remarqué à l'émission Quel talent! sur les ondes de Noovo, où elle a conquis les juges et les téléspectateurs par ses interprétations puissantes et émouvantes à toutes les étapes de la compétition, jusqu'en finale! On vous en parle ici.

Révélée au grand public dans le rôle principal de Maria Rainer dans La Mélodie du bonheur mise en scène par Gregory Charles en 2022, Klara avait alors reçu des critiques unanimes. Voyez notre texte à ce sujet ici.

Depuis, l'artiste a foulé plusieurs grandes scènes, dont l'Opéra National de Bordeaux, et s'est démarquée dans divers concours internationaux. En mai dernier, elle s'est distinguée à Chicago au CS Music International Competition, remportant la première place en théâtre musical. Elle a également remporté plusieurs prix, dont la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

Le rôle de Fantine, interprété au grand écran par Anne Hathaway (Oscar de la meilleure actrice en 2013), figure parmi les plus emblématiques du répertoire musical. En audition, Klara a charmé l'équipe de production par une interprétation d'une rare justesse, empreinte de nuances et d'émotions.

Une histoire bouleversante

Inspiré du roman de Victor Hugo, le spectacle nous transporte dans la France du XIXe siècle. Les misérables raconte l'histoire bouleversante de Jean Valjean, un ancien prisonnier traqué sans relâche par l'impitoyable inspecteur Javert. Sur son chemin, il croise Fantine, une ouvrière brisée par la misère, à qui il promet de veiller sur sa fille, la petite Cosette.

Alors que la révolte gronde dans les rues de Paris, de jeunes révolutionnaires se soulèvent et les destins s'entrelacent dans un tourbillon d'émotions et de courage. Les misérables nous plonge au cœur d'une fresque humaine puissante, remplie d'amour, de sacrifice et d'espoir.

Cette nouvelle production en langue française, dont le livret a été remanié par Alain Boublil pour l'occasion, permettra au public de redécouvrir de nombreuses chansons devenues des classiques de la comédie musicale : « J'avais rêvé », « À la volonté du peuple », « Mon histoire », « Le Grand jour... »