Marie-Noëlle est une geek assumée. Elle adore les jeux où on doit user de logique. Après 20 ans à suivre les émissions de Survivor, elle se considère comme une superfan. Elle souhaite miser sur son côté persuasif et baser son aventure sur un jeu social. Étant entrepreneure en services-conseils, elle croit pouvoir influencer les autres joueurs en sa faveur pour atteindre ses objectifs. Bien qu’elle soit maman, elle n’est pas là pour jouer ce rôle avec sa tribu. Son côté vilain l’amènera à jouer gros et à prendre des risques.