Vidéo : Ginette Reno nous chante un extrait d'un album à venir

Malgré de graves problèmes de santé qui ont assombri son année 2024, Ginette Reno a toujours le feu sacré et les projets musicaux bouillonnent pour elle, qui travaille notamment sur un nouvel album.

Ce mardi, l'artiste était du côté de la ville de Québec, au Consulat général de France à Québec, pour recevoir un grand honneur, soit l'Insigne de Commandeure des Arts et des Lettres. Un moment que vous pouvez découvrir en images et en vidéo ici. Par le fait même, nous en avons profité pour lui parler de ses projets. À l'aube de ses 80 ans, Ginette Reno n'a pas fini de nous surprendre, loin de là!

En outre, elle travaille actuellement sur un nouvel opus, qui doit voir le jour en 2026. Elle nous explique le concept :

« Je vais rentrer en studio sûrement une partie de l'été. Je vais enregistrer à peu près une vingtaine de chansons pour les funérailles, pour les mariages. Il va sortir comme un livre, avec un livre de recueil, des chansons pour les noces, des chansons d'amour », nous confie-t-elle.

« Ça va sortir mars, avril l'année prochaine, peut-être », ajoute-t-elle, avant de préciser ce qu'on y retrouvera.

« J'en ai sur la mort qui sont tellement belles. Il y en a une qui s'appelle "Quand on vieillit". L'autre, ça s'appelle "Sentiment d'infini". L'autre, ça s'appelle "Prière de l'âme". Une autre, "Loin de l'autre côté de la vie". »

Elle nous interprète d'ailleurs un court extrait de cette dernière chanson dans la vidéo ci-dessous.

Elle précise : « Il va y en avoir pour les femmes. Il va y en avoir pour les hommes. Il y en a une, elle parle à son homme. Elle ne veut pas qu'il parte tout de suite. Puis, elle dit, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Puis, à la fin, c'est fini, c'est vrai qu'il meurt. C'est beau, il y a des belles chansons. »

Madame Reno nous confirme qu'elle travaille avec ses collaborateurs habituels pour ce nouvel album, parmi lesquels on retrouvera évidemment son fils Pascalin Raynault : « Si je suis capable de l'avoir pour une toune ou deux, j'aime ça travailler avec lui. On a quelque chose ensemble. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai porté ou si c'est lui qui me porte maintenant. Je ne sais pas », conclut-elle.

Nous sommes impatients de découvrir cette nouveauté de Ginette Reno, qui ne manquera pas de nous faire vivre de grandes émotions, à paraître en 2026.