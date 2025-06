Ginette Reno rayonnante pour recevoir une grande distinction à Québec

Mardi, Ginette Reno recevait, à La Résidence de France à Québec, l'insigne de Commandeure de l'ordre des arts et des lettres.

« L'Ordre des Arts et des Lettres célèbre les femmes et les hommes qui se sont particulièrement distingués par leur création dans le domaine artistique et littéraire et par leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Avec cette distinction, les autorités françaises, sur décision de la ministre de la Culture, madame Rachida Dati, ont tenu à célébrer à nouveau, au plus haut niveau, votre carrière, combien exceptionnelle », indiquait le diplomate français Éric Lamouroux.

La chanteuse s'est montrée très émue de recevoir ces honneurs. Nous vous invitons à découvrir son discours dans la vidéo ci-dessous. Vous pouvez également l'entendre pousser quelques notes de « La quête » de Jacques Brel, chanson que ce prix lui inspirait.

Voyez également quelques photos de la cérémonie au bas de l'article.