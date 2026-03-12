Accueil
Photo : Josée Deschênes présente son fils, un chanteur country

« [...] ce sont des vers d'oreilles. Ça nous reste en tête tout le temps. »

Image de l'article Photo : Josée Deschênes présente son fils, un chanteur country
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La comédienne Josée Deschênes, qu'on peut voir épisodiquement dans Indéfendable et qui a brillé l'an dernier dans Empathie, était invitée au micro d'Émilie Perreault cette semaine à Il restera toujours la culture afin de discuter de la carrière musicale son fils, Émile Touzin-Deschênes. Ce dernier était aussi présent dans le studio d'ICI Première aux côtés de sa célèbre maman.

Voyez une photo du passage du duo mère-fils à Radio-Canada au bas de l'article.

Le projet musical d'Émilie s'intitule Spaghatt, en référence aux westerns spaghetti. « En toute objectivité, je pense que c'est à peu près ce qui se fait de meilleur », dit d'abord la fière maman.

« Moi, j'avais des a priori par rapport au country/western avant », ajoute l'actrice, « puis, avec Émile, qui a une culture musicale assez vaste, particulièrement le folk, l'américana, tout ça, et je trouve que ce qu'il y a de très beau et très différent, c'est les textes. Ses textes sont forts. Ils essaient de sortir des lieux communs, des choses plus convenues qu'on entend habituellement. Puis la musique aussi, ce sont des vers d'oreilles. Ça nous reste en tête tout le temps. »

La conjointe d'Émile, Mélissa Lemieux, collabore avec lui en tant que choriste. Précisons que le couple a récemment eu une fille, Charlotte. Voyez une photo du superbe poupon au bas de l'article. Il s'agit de la troisième petite-fille de Josée Deschênes.

Le microalbum de Spaghatt, comprenant quatre chansons, est disponible sur les plateformes d'écoute en continu.

Photo de Josée Deschênes
Josée Deschênes

