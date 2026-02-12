Mélissa Bédard annonce une formidable nouvelle en s'alliant à une personnalité bien connue

Pamplemousse média, la boîte de production de France Beaudoin, élargit ses activités en intégrant une portion « agence » à son profil. Ce faisant, on annonce que la première artiste à être représentée par l'agence Pamplemousse est nulle autre que Mélissa Bédard.

Ainsi, les deux femmes travailleront côte à côté pour permettre à la carrière de Mélissa Bédard de se déployer encore plus. Honnêtement, il n'y aurait pu y avoir meilleure association pour lancer cette nouvelle branche d'activités pour Pampemousse.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mélissa Bédard se réjouit de cette grande nouvelle pour sa carrière et explique pourquoi cette association allait de soi.

Une vidéo à voir ci-dessous.

« L’idée a germé lors d’une discussion avec Mélissa. Fonder une agence n’était pas dans mes plans, mais ça représente tout ce que j’aime faire ; mettre la créativité de l’équipe à profit, rassembler des talents et oser explorer de nouvelles idées. C’est une décision d’instinct. Si l’envie et l’élan sont là, alors pourquoi pas? », confie France Beaudoin.

« Mélissa, c’est une voix soul puissante, un talent immense, une authenticité rare, une proximité avec le public. Nous souhaitons lui offrir un véhicule où elle pourra se déployer pleinement », poursuit la productrice et animatrice, figure incontournable du paysage culturel québécois et passionnée de musique depuis toujours.

On s'attend évidemment à d'autres annonces en ce sens dans les prochains mois.

Rappelons que Pamplemousse média avait déjà élargi ses activités il y a deux ans, en proposant sa première série de fiction, Veille sur moi, qui s'est avérée un succès sur toute la ligne. Visiblement, France Beaudoin et son équipe ne manquent pas de bonnes idées pour assurer la vitalité de notre culture québécoise et on adore ça!

C'est une deuxième annonce en deux jours pour France Beaudoin, qui dévoilait hier avoir été choisie comme première égérie québécoise pour une grande marque.